2,5 тысячи россиян получат жилищные сертификата в 2023 году

В текущем 2023 году порядка 2,5 тысячи россиян получат жилищные сертификаты. С помощью этих сертификатов можно приобрести жилье. Таким образом, получается, что есть возможность купить жилье за счет средств государства. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Такая мера поддержки распространяется на определенные категории граждан. В их числе чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований. Помимо них, на такую меру могут претендовать военные, сотрудники внутренних дел и МЧС.

Уточним, что на меру могут рассчитывать только те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Эти категории граждан могут переехать в населенные пункты с более развитой социальной инфраструктурой. Помимо этого, можно также приобрести квартиру в городе проживания, но более комфортную.