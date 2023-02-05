Даже после пандемии коронавируса в Петербурге продолжают отменять массово концерты

В России продолжают массово отменять концерты даже после пандемии коронавируса. При этом речь идет о концертах отечественных исполнителей. Не обошли отмены и концертные площадки Петербурга.

Например, не состоятся концерты Ирины Аллегровой и Вики Цыгановой. В то же время перенесли на четыре месяца концерт группы «Три дня дождя», при этом меняется и площадка — с клуба «Космонавт» на A2 Green Concert. Помимо этого, выступление «Кис–Кис. Панк–огонёк» в «Гигант Холле» временно отложили из–за смены организатора.

Тем не менее, если сравнивать с предыдущим годом, ситуация с организацией концертов все-таки улучшается, пишет «Деловой Петербург».

Как отмечает президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин, такие отмены у известных исполнителей сыграют на руку начинающим артистам.