А конфетку можно? Сколько сладкого допустимо для детей?

Каждая мама хоть раз слышала: «ну можно еще конфетку?» от своих детей. И нередко родители на это ведутся, просто потому что это самый быстрый и легкий доступ к радости у ребенка. Однако на самом деле потребление сладкого надо обязательно контролировать.

Большое количество рафинированного сахара и сладостей с ним очень вредно. Это влечет за собой лишний вес уже в раннем возрасте, нарушение целостности эмали зубов и возникновение кариеса, формирование неправильного пищевого поведения, говорят в Роспотребнадзоре Петербурга.

Как итог, уровень глюкозы в крови повышается, интенсивно выделяется инсулин, что вызывает усиление аппетита и быстрое желание снова поесть сладкого. Поэтому, если уж ваш ребенок и потребляет большое количество сладкого, то не стоит забывать о хорошей физической активности — в том числе и на свежем воздухе.

Так, в разном возрасте рекомендуются разные нормы:

детям в возрасте от 10 до 18 лет можно давать не более шести чайных ложек сахара;

в возрасте от 3 до 10 лет – не более трех;

в возрасте до 3 лет – не давать сахар совсем.

В целом же, подумайте о том, чтобы приучить (если речь идет о маленьком ребенке) свое чадо к более полезным сладостям. Например, добавьте в рацион фрукты и ягоды. Это источники сладкой фруктозы, огромного количества витаминов и клетчатки, которая поддерживает нормальное пищеварение и работу кишечника.

Хороший вариант — гранола. Это питательная и полезная смесь: запеченные овсяные, пшеничные и ржаные хлопья, орехи, а также сухофрукты. Все это в сочетании с медом и натуральным сиропом будет куда полезнее конфет.