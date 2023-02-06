Банки России предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами

Гражданам России следует проявлять дополнительную осторожность при сканировании QR-кодов в общественных местах. Мошенники начали пользоваться ими для получения данных чужих карт, предупредил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

«Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате», – рассказал он.

В случае перехода по QR-коду потенциальную жертву переносит в специальный чат-бот. Он информирует о якобы положенной выплате: предлагаются пособия для социально незащищенных, выплаты студентам и семьям с детьми.

Под предлогом их оформления у пользователя запрашивают личные финансовые сведения, которые затем используются мошенниками хищения денег с карты, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Германа Зубарева.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербурженка потеряла 340 тысяч из-за безопасных счетов.

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