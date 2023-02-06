Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на автодороге «Санкт-Петербург – Псков»

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного-происшествия, прошедшего утром в понедельник, 6 февраля, на автодороге «Санкт-Петербург – Псков». В аварию оказались вовлечены четыре автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«6 февраля в 8:17 на 36 км автодороги «Санкт-Петербург – Псков» произошло ДТП с участием 4 автомобилей», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что, согласно предварительным данным, в результате аварии два человека скончались и еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего», – добавили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленобласти призывает водителей быть крайне осторожными и внимательными в связи гололедом на дорогах.