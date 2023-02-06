Свыше 500 человек погибли в результате землетрясения в Сирии и Турции

В результате мощного землетрясения, произошедшего на территории Сирии и Турции, погибли более 500 человек. Среди жертв около 250 сирийцев и, как минимум, 280 турецких граждан, сообщают представители государств.

«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 248 человек, пострадали 700», – заявили в Министерстве здравоохранения Турции.

Сведениями о ситуации в Турции поделился вице-президент Фуат Октай. Согласно его словам, погибли 284 человека, еще 2383 получили ранения и травмы.

Наибольшее число жертв зафиксировали в провинции Кахраманмараш – 70 жертв, там разрушены около 300 здании, сообщает РИА Новости ссылаясь на слова Октая.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04:17. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе. За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

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