В Петербурге идут клинические исследования первой вакцины против РС-вирусов

В Санкт-Петербурге началась первая фаза клинических исследований первой вакцины, предназначенной для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ). Испытания проходят в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, сообщает пресс-служба Минздрава России.

«В рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека» ученые НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России разработали интраназальную векторную вакцину RSV/Flu-01E для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции. Первая фаза клинического исследования новой вакцины уже стартовала», – уточняется в сообщении.

В рамках первого исследования будет изучена безопасность и иммуногенность новой вакцины против РСВИ при однократном интраназальном введении. К настоящему времени других противовирусных средств для специфической профилактики РСВИ не существует, пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы.

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