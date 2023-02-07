В Петербурге стоимость новостроек подскочила на 20%

Строительство новостроек в Санкт-Петербурге теперь обходится ощутимо дороже. Согласно подсчетам консалтингового центра «Петербургская недвижимость», себестоимость строительства за год выросла на 15-20 %.

В качестве основной причины роста себестоимости аналитики выделяют рост цен на строительные материалы. Речь идет о подъеме цен на некоторые позиции вплоть до двух раз – наибольшие прибавки фиксировались весной прошлого года.

Частично выйти из ситуации в условиях ухода иностранной продукции с рынка помогло импорт замещение, пишет «МК в Питере»

Еще одно объяснение роста цен – дефицит рабочей силы, который сказался на стоимость общестроительных работ. Также нагрузки строительным компаниям добавил так называемый «социальный налог» — обязательство строить в районе социальную инфраструктуру.

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