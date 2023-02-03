Объем вложений в коммерческую недвижимость России побил исторический рекорд

Итоги 2022 года на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость России отметились историческим рекорда. Составив 487,2 миллиарда рублей общий объем вложений достиг исторического максимума, следует из результатов исследования, проведенного «NF Group».

«Согласно исследованию, общий объем вложений достиг 487,2 миллиардов рублей, что на 21% превышает показатель 2021 года», – сообщили в пресс-службе консалтинговой компании.

Также отмечается, что локальные инвесторы, купившие активы уходящих компаний, были основными источниками инвестиционного спроса в ушедшем году.

При этом доля иностранного капитала, в соответствии с прогнозами, достигла исторического минимума и составила всего 3,3% от общего объема вложений.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в апарт-отели Санкт-Петербурга вложили почти 40 миллиардов.