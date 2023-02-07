Медведев предложил обсудить регулирование въезда и выезда иностранцев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил доработать и в ближайшее время внести в Государственную Думу РФ проект закона, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.

Обсуждение законопроекта проходило в рамках заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Во время него Медведев отметил, что работа над законом ведется уже давно:

«Но есть еще вопросы, которые требуют окончательного решения. Поэтому в рамках сегодняшнего заседания, наверное, есть смысл на них более подробно остановиться. Самое важное – окончательно доработать сам документ, согласовать позиции всех профильных ведомств ну и поскорее внести его в Государственную Думу», – сказал Медведев.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге наблюдается снижение числа преступлений, совершаемых мигрантами.

Государственная дума дмитрий медведев


 

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