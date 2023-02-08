Кому комнату? Названы города с самым широким выбором

В январе 2023 года на рынках комнат 16 городов-миллионников России продаётся 5988 комнат. С июня 2022 года количество объектов выросло на 3,58% или на 207 объектов. Такие данные приводят эксперты профильного агентства недвижимости «Доли.ру».

Больше всего продается комнат в Санкт-Петербурге. Здесь выставлены на продажу 1994 отдельные комнаты, исключая доли, квартиры-студии, переделанные из комнат и предложения, где продаётся сразу несколько комнат. С июня 2022 года объём такого предложения в городе увеличился на 31,8% или на 481 объект.

Далее в рейтинге идет Москва, где продается 564 подобных объекта. С июня предложение выросло на 136 объектов или на 31,7%.

Замыкает тройку городов-лидеров по числу выставленных на продажу комнат Новосибирск. Здесь продаётся 485 подобных объектов. С лета прошлого года предложение увеличилось на 125 единиц. В процентном отношении рост составил 34,7%. Этот рост стал самым резким в процентном отношении.