Сносить нельзя оставить: Смольный решил сносить исторические здания для строительства новых

На заседании постоянной комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам состоялись депутатские слушания по проекту, который предполагает снос исторических зданий в Петербурге. Если быть точнее, то сносу может быть подвержено 121 здание.

«КГИОП предлагает включить в закон нормы, предполагающие снос почти 200 исторических зданий, большей частью — без восстановления. При этом вводятся исключения из общих норм, которые не имеют прецедентов в стране и в мире: вообще сносить здания на этих территориях нельзя, но под конкретные проекты снести конкретные дома – можно», — сообщил в своем телеграм-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский.

С его слов, на Нарвской заставе предстоит больше всего сносов — сразу 163 здания, на месте которых должны появиться «человейники». Еще восемь зданий могут снести для пробивки Большого Смоленского моста на Обуховском проспекте.

Могут одобрить и сносы на Лиговском проспекте для строительства терминала высокоскоростной железной дороги.