7 февраля от коронавируса скончались 10 жителей Санкт-Петербурга

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 7 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1034 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 127 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 916 человекк. Умерли от заболевания десять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 852 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 февраля, трамвай сошел с рельсов на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба местного «Горэлектротранса».

Как рассказали в ведомстве, произошел сход вагона на Дальневосточном проспекте. Пострадавших в ходе инцидента нет, а движение должны восстановить в ближайшее время.
общество


 

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