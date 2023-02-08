«Магнит» станет стратегическим партнером премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник»

«Магнит» станет стратегическим партнером премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник»
Фото: pxhere

Крупнейшая сеть розничных магазинов «Магнит» выступит коммуникационным партнером V Региональной премии «Серебряный лучник» уже в третий раз в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты».

Стратегия устойчивого развития компании 2020 планомерно реализует инициативы местных сообществ в области ЗОЖ, экологии, благотворительности и волонтерства. «Магнит» развивает проекты вместе с НКО, социальными учреждениями и благотворительными фондами.

«Вовлеченность отечественных компаний в ESG повестку увеличивает позитивные тенденции бизнеса на все сферы жизни общества», — рассказывает руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами Северо-Западного округа торговой сети «Магнит» Полина Бородина.

Финальные мероприятия V Региональной премии «Серебряный лучник» состоятся в февраля 2023 года. Компетентное жюри выберет лучшие коммуникационные проекты, которые реализованы на Северо-Западе в 2022 году. Оператор премии — коммуникационное агентство АГТ.

общество


 

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