Путин призвал достичь технологического суверенитета в стране

Президент России Владимир Путин призвал молодых специалистов прийти к тому, чтобы Россия достигла технологического суверенитета.

Как передает телеканал 360, Путин заявил о необходимости реализовать проекты в IT-индустрии, в сфере промышленности, транспорта, разработки лекарств и новых материалов. Все это важно сделать в сжатые сроки, добавил президент.

Как добавляет ТАСС, после этого России удастся заполучить независимость во всех значимых отраслях сферы технологий.

Ранее сообщалось, что рынок коммерческой недвижимости в Петербурге пережил кризис и даже начал восстанавливаться. Прогнозы были разными, но по большей части негативные, однако мы видим в этой ситуации возможности для позитивных изменений.