Главный архитектор Москвы рассказал о концепции восстановления церкви Анненкирхе в Петербурге

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов выступил с предложением восстановить и преобразовать лютеранскую церковь Анненкирхе в Петербурге. Сейчас галерея держится на временных подпорках и имеет металлическую структуру. Однако это не является авторской задумкой, говорит архитектор.

Он отметил, что в планах, безусловно, максимально сохранить магию и атмосферу места. Какой-то глобальной реставрации здесь не предвидится. Например, концепция восстановления не предполагает перестройку, надстройку или достройку чего-либо.

Что же конкретно планируется сделать:

Разобрать обшивку потолка, но без смены контура

Восстановить лестницу и вернуть ей белый цвет, а также полированный вид

Также будут работы над освещением в помещении, но какое именно оно будет (музейное, галерейное) — пока под вопросом

Обсуждается вопрос акустики, музыка — важная часть церкви. Возможно, здесь появится специальный орган.

Работа над проектной документацией займет около года. Весной 2024 года в церкви могут приступить к работам, которые займут от одного года до двух лет, пишет ТАСС.