Путешествия в одного: Петербург снова в лидерах среди туристических направлений

Весна — прекрасное время для того, чтобы путешествовать. Так считают и многие другие россияне, которые уже начали планировать свои поездки. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Так, на первом месте оказался Сочи, который выбрали 25% жителей страны. Далее идет Петербург, съездить куда в одиночку хотят 15% жителей страны. Замыкает тройку лидеров Кисловодск, куда собрались еще 5% россиян.

Интересно, что в Сочи россияне хотят приехать в среднем на 6 ночей, заплатив за каждую около 1,7 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге путешественники-одиночки хотят остановиться на пять ночей, а платить за каждую готовы 1,9 тысячи рублей. За Кисловодск готовы отдавать по 2,2 тысячи рублей за каждую ночь. При этом путешествие в среднем будет длиться 9 ночей.

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