На 56 % снизилась естественная убыль населения в Петербурге в 2022 году

По данным Росстата, в 2022 году естественная убыль населения в Петербурге снизилась на 56%. За период с января по ноябрь 2022 года в городе родилось 46 525 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то этот показатель упал на 5% (48 846 было годом ранее).

Умерло за этот же период времени 59 154 человека, что на 23% меньше показателей предыдущего года (76 878). Отметим, что снизилась смертность детей в возрасте до года. Если за 11 месяцев 2022 года скончалось 155 таких детей, то в 2021 — 184.

В ведомстве резюмировали: естественная убыль населения за период составила 12 629 человек. В сравнении с предыдущим годом (28 032 человека) показатель сократился на 56%.