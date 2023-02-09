Чешская PPF Group хочет продать крупный актив в Петербурге

Входящая в чешскую PPF Group фирма PPF Real Estate договаривается с инвестором в Петербурге о продаже актива. Если быть точнее, то речь идет о торгово-развлекательном центре «Невский центр».

Поясняется, что сделка уже получила одобрение правительственной комиссии. Будущий покупатель может быть связан с фирмой «Аптекарский» (ей принадлежат торгово-развлекательные комплексы «Владимирский пассаж», «Авеню», «Космос»).

Источник, который близок к происходящему, сообщил «Ведомостям», что на сегодняшний день сделка еще не закрыта. Сами же участники сделки от комментариев пока что отказываются.

Отметим, что PPF Real Estat была одним из крупнейших иностранных инвесторов, который вкладывался в недвижимость на территории России. «Невский центр» компания приобрела у финского ритейлера Stockmann за 171 миллион евро в 2018 году.