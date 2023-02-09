Кто спрятался — виноват: инспекторы за неделю расчистили 390 автомобильных номеров на платных парковках

За первую рабочую неделю пешие инспекторы расчистили 390 автомобильных номеров на платных парковках. Об этом сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками.

Интересно, что на парковках нашли автомобили и вовсе без номеров. Таких оказалось 231. Данные об этих автомобилях передали в ГИБДД. Кроме этого, проведено 226 разъяснительных бесед с водителями, в том числе о способах оплаты стоянки.

Отметим, что теперь в Петербурге (с 1 февраля) работает специальный отдел, который как раз-таки призван бороться с автомобилистами, которые «избегают» оплаты за пользование платной парковкой и намеренно скрывают госномера своих машин. Специальные пешие инспекторы каждый день проходят по утвержденному маршруту с 08:00 до 20:00.

Добавим, что за несоблюдение правил стоянки в платной парковочной зоне предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. На его оплату у водителей есть ровно 60 дней.