Время истекло: стоит ли еще рваться в айти?

Многие (особенно гуманитарии) хоть раз, но слышали в свой адрес что-то вроде: «да надо было идти в айти». В связи с новой экономической и геополитической реальностью многие стали задумываться о том, чтобы как-то сменить свою сферу деятельности. Стоит ли рассматривать для этого айти? Рассказываем.

«ИТ-сфера остается весьма перспективной для трудоустройства, представители ИТ-специальностей по-прежнему могу рассчитывать на достаточно быстрый рост по зарплате при условии постоянного развития», — рассказали Gazeta.SPb в пресс-службе hh.ru.

При этом в организации добавили, что на фоне острой потребности внутреннего рынка в импортонезависимой инфраструктуре и сервисах в 2023 году продолжит расти спрос на ИТ-специалистов, но вместе с этим будет сохраняться и дефицит кадров. То есть, подбор таких сотрудников вряд ли станет проще.