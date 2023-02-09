Забываем про берег турецкий? Мнение сейсмолога

Который день весь мир судорожно листает и обновляет новостную ленту, причиной тому — масштабные землетрясения в Турции. Пострадавшие от этого явления измеряются десятками тысяч. И даже на сегодняшний день неизвестно, всех ли удалось вытащить из-под завалов, ведь не везде специальная техника может проехать. Ни для кого не секрет, что россияне бьют рекорды по туристическому потоку в эту замечательную страну. На фоне произошедшего теперь многие переживают: а стоит ли ехать?

Как рассказала «Табло СМИ» ведущий научный сотрудник Геофизической службы РАН Бэлла Ассиновская, на какое-то время поездку все-таки лучше отложить. Она отметила, что не все здания в Турции построены устойчиво. Даже после прошлых толчков может оставаться опасность обрушения.

Однако издание обращает внимание, что различные ведомства и туристические организации не то чтобы активно распространяют информацию о том, что поездку имеет смысл перенести. В основном акцент делается на том, что землетрясение коснулось не туристических зон.