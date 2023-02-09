В Санкт-Петербурге задержан экс-сотрудник ГИБДД, подозреваемый в получении взяток

В Санкт-Петербурге задержан бывший сотрудник ГИБДД, подозреваемый в получении взяток. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве пояснили, что подозреваемый занимал пост заместителя начальника Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №10. Летом 2021 года он получил через посредника от двух жителей Ленобласти взятки на сумму не менее 110 тысяч рублей. Эти деньги ему передавались за принятие квалификационных экзаменов без фактической проверки их теоретических знаний и навыков управления транспортными средствами.

Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России проведено около 30 обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Теперь проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

общество


 

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