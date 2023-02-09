В некоторых районах Петербурга цены на жилье поднялись больше чем в два раза с 2012 года

Новостройки Приморского района с 2012 года подорожали на 208%. Об этом сообщают аналитики агентства недвижимости Ольги Эбель. В среднем же с апреля 2012 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке города выросла почти в три раза, или на 188,7%.

Конкретно в Приморском районе в денежном эквиваленте «квадрат» стал дороже на 155,5 тысячи рублей. Сейчас средняя цена квадратного метра в новостройках Приморского района находится на уровне 230,2 тысячи рублей.

Еще хлеще цены изменились в Петроградском районе. Здесь новостройки подорожали более чем в 3,5 раза или на 257%. На денежном «языке» это плюс 302,4 тысячи рублей. Сейчас средний квадрат обойдётся покупателю в 419,7 тысячи рублей.

Наоборот, более скромно выросли цены в Василеостровском районе. Новостройки на острове стали дороже на 118% или на 147,9 тысячи рублей. Сейчас средний квадрат оценивается в 273 тысячи рублей.