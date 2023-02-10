Цветов не будет: петербуржцы отказались праздновать День святого Валентина

Опрос показал, что большинство экономически активных петербуржцев не планирует отмечать День святого Валентина ни дома, ни на работе.

Поздравлять свою вторую половинку 14 февраля не планируют 71% петербуржцев, показал опрос сервиса SuperJob. День всех влюбленных в этом году готовы отпраздновать только 17% горожан, среди которых большая часть романтично настроенных людей — среди молодежи до 34 лет.

Преподнести букет любимой женщине готовы 31% петербуржцев. В целом, по стране за 16 лет популярность праздника влюбленных снизилась почти в 4 раза: в 2007 его отмечал каждый второй (50%), сейчас — лишь 13%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржские отцы-одиночки смогут получать бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам.