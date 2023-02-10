Шальная пуля принесла петербурженке 700 тысяч рублей

Петербурженка получит 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Так, сосед по участку хотел прострелить дырку в бочке, а попал в проезжающую мимо женщину.

Жительница Петербурга добилась разрешения истории с огнестрельным ранением, которая произошла в 2018 году. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, заявительница получит 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Дело в том, что пострадавшая проезжала на своем авто поселок Сергиево в Красносельском районе, когда пуля протаранила ее плечо. Выяснилось, что в это время житель поселка хотел прострелить отверстие в бочке на своем участке, но в итоге попал не туда. Спор урегулировали деньгами.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что обгоревший труп женщины обнаружил петербуржец у Красного пруда.