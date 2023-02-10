Петербургский рынок апартаментов начал заполняться «псевдожильем»

В Петербурге все чаще стали продавать апартаменты в качестве жилья. При этом в одном здании могут быть как гостиничные номера, так и «псевдоквартиры».

Петербургские девелоперы стали реже передавать комплекс апартаментов в управление гостиничным операторам, предпочитая продавать юниты в качестве квартир. Как рассказали в консалтинговой компании Nikolies, за 2022 год количество предложений на рынке такого типа «псевдожилья» увеличилось в четыре раза.

«Если в 2021 году рынок пополнился только 752 лотами в двух проектах несервисного формата, <…> то в 2022 году в продажу вышло 2,8 тыс. лотов в составе семи проектов», — отмечают аналитики.

При этом в одном апарт-отеле могут сочетать как гостиничные номера, так и квартиры, которые петербуржцы либо сдают, либо сами там обустраиваются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в 2023 году правительство Санкт-Петербурга обеспечит 700 детей-сирот и детей, которые остались без родительского попечения, жильем.