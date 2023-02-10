В Мариинской больнице спасли «сложную» беременную петербурженку и ее малыша

Врачи Мариинской больницы выполнили сложнейшую операцию беременной петербурженке. У женщины выявили острый аппендицит, с которым на 25-й неделе беременности вероятность сохранить ребенка крайне мала.

В Петербурге спасли петербурженку и ее новорожденного малыша. Как рассказали журналистам телеканала «Санкт-Петербург» специалисты Мариинской больницы, пациентка на 25-й неделе беременности поступила в медицинское учреждение с острым аппендицитом. Выполнить такую операцию — большой риск для нерожденного ребенка.

Врачи выполнили кесарево сечение, так как роды на таком сроке беременности негативно влияют на развитие младенца. Шанс спасти ребенка был 50 на 50, однако у врачей все, к счастью, получилось. Малыша, которого назвали Михаилом в честь выполнившего сложнейшую операцию хирурга, положили на сохранение.

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