В Русском музее сменился генеральный директор

Владимир Гусев, который руководил Русским музеем более 30 лет, перешел должность президента учреждения. Временно исполнять обязанности генерального директора теперь будет Анна Цветкова.

Генеральный директор Владимир Гусев перешел на должность президента Русского музея. Как сообщили в пресс-службе учреждения, руководитель с 30-летним стажем лично обратился с этой просьбой в Минкультуры России после завершения трудового контракта.

«…должность президента федерального учреждения расценивается ведомством как возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения», — говорится в сообщении.

Временно занимать должность директора теперь будет заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербург оказался в рейтинге городов с самыми интересными музеями.