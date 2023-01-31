Снова в десяточку: Петербург оказался в рейтинге городов с самыми интересными музеями

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru провел опрос в соцсети VK и Т : в каком городе наши подписчики нашли самые интересные музеи. В рейтинге оказался и Санкт-Петербург.
Более того, город оказался на первом месте, за него проголосовали 68% опрошенных. Действительно, в городе полно музеев — художественные, исторические, тематические и экспериментальные тоже. Здесь вы точно найдете что-то себе по душе.
На втором месте оказалась Москва, набравшая 26% голосов. Да, пожалуй, сложно сказать, каких музеев в столице нет.
Далее идет Севастополь, который собрал 15% голосов. Посмотреть Херсонес, побывать в Морском музее и в панораме «Оборона Севастополя» стоит каждому.
Ранее сообщалось, что больше, чем у трети (37%) работающих петербуржцев возникают конфликты с коллегами. Что примечательно, почти каждый четвертый (24%) винит в ссоре своих коллег. Такие данные получили эксперты сервиса SuperJob в ходе проведенного ими исследования.