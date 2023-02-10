Опубликован топ-5 лучших банковских пиарщиков Петербурга

В Петербурге опубликовали топ лучших банковских пиарщиков города. Подводились итоги работы специалистов в 2022 году, оценку давал портал TT Finance.

В итоге первое место заняла Мария Георгиевская, которая представляет банк ВТБ. За ней следует Марина Азарная, она работает в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк. Тройку лидеров замыкает Анна Бархатова, которая представляет банк «Санкт-Петербург». На четвертой и пятой строчке соответственно расположились Марина Степаненко, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также Лада Шаманина из АО «Альфа-банк».

Работу пиарщиков по целому набору критериев оценивают представители деловых СМИ Санкт-Петербурга. Они смотрят на то, как проходит коммуникация специалиста с сообществом СМИ города, насколько он может качественно и оперативно подать информацию, насколько яркие и креативные PR-решения он разрабатывает.

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