Исследование: петербуржцы не доверяют профессионализму женщин-инженеров

Результаты опроса показали, что петербуржцы чаще склоны доверять мужчинам в некоторых сферах. Среди «спорных» профессий оказались инженеры, водители, журналисты и архитекторы.

Стало известно, в каких профессиях петербуржцы склонны доверять мужчинам, а в каких — женщинам. Исследование сервиса SuperJob показало, что профессионализму мужчин-инженеров доверяют охотнее, чем их коллегам-женщинам. Та же ситуация касается и водителей.

При этом в сфере архитектурного проектирования женщин больше (61%), но доверяют петербуржцы все же чаще мужчинам. Женщины составляют гендерное большинство и среди журналистов (72%), однако голоса опрошенных — на стороне корреспондентов-мужчин.

Однако ранее Gazeta.spb сообщала, что петербурженок начали чаще приглашать на «мужскую» работу. Работодатели готовы видеть представительниц прекрасного пола на стройках, в сфере безопасности и IT-индустрии.