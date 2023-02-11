Молодежные конкурсы «съедят» из бюджета Петербурга 124 млн рублей

Некоммерческим петербургским организациям выдадут субсидии на организацию мероприятий в рамках молодежной политики города. Каждая получит не более 5 млн рублей.

В 2023 году социально ориентированным некоммерческим организациям выделят субсидии на организацию конкурсов и мероприятий в рамках молодежной политики города, сообщили в Смольном. Получить деньги смогут только те ведомства, которые «понравятся» конкурсной комиссии.

«Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, возникших в период с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года…», — уточняется в сообщении городской администрации. Победители отбора смогут получить не более пяти миллионов рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге работает более 5 тысяч кружков, секций и общественных пространств для молодежи.