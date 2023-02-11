Отмена концерта пианиста Мацуева вызвала недоумение у российских послов в Италии

Посольство России в Италии отреагировало на отмену выступления Дениса Мацуева на 60-м Международном фортепианном фестивале. Мэрам Брешии и Бергамо напомнили о помощи, которую те охотно брали от России во время пандемии.

«Не без удивления узнали о том, что в начале февраля с.г. Посол Украины в Италии потребовал от мэров Бергамо и Брешии Дж.Гори и Э.Дель Боно запретить выступления российского пианиста Д.Мацуева на 60-м Международном фортепианном фестивале», — написали в Telegram-канале посольства РФ в Италии.

В ведомстве посетовали, что во время пандемии оба мэра «с благодарностью» принимали помощь российской стороны, а теперь «политический профиль» России оказался для них помехой. «…есть надежда, что Италии в этой сфере все-таки удастся отстоять свой суверенитет?», — заключила свой пост российская сторона.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что молодежные конкурсы «съедят» из бюджета Петербурга 124 млн рублей.

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Отмена концерта пианиста Мацуева вызвала недоумение у российских послов в Италии
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