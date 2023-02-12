Цена любви: во сколько обошелся жителям Петербурга подарок на 14 февраля

Мужчины, состоящие в браке и незарегистрированных отношениях, потратят на подарки своим половинкам в среднем одинаковые суммы. Средний бюджет девушек на подарки парням выше, чем бюджет жен — на подарки мужьям. К таким выводам пришел портал по поиску работы SuperJob.

Как рассказали аналитики, больше других на подарок к такому празднику тратятся жители Москвы: в среднем — 4300 рублей, девушке — 4000, парню — 2700. Представители сильного пола города на Неве готовы потратить на подарок жене 3500 рублей, девушке или любимой женщине – 3200 рублей. Женщины города же готовы выделить на подарок мужу 2000 рублей, а парню или любимому мужчине – 2100 рублей.

Дарить подарки на День святого Валентина в этом году собирается каждый пятый россиянин. В основном одаривают супругов (10%), возлюбленных (4%), детей (2%), родителей и близких (по 1%).

Мужчины готовят подарки ко Дню влюбленных чаще, чем женщины (22% против 16%), и тратят на них заметно больше. Если среднестатистический муж в этом году израсходует на презент супруге 4000 рублей, то среднестатистическая жена уложится в 2200 руб.