От коронавируса скончался 31 россиянин

По данным на 12 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 689 человек. Это на 50,5% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 6 805 человека. Однако это на 17,6% меньше, чем 7 февраля. За минувшие сутки выявлено 12 347 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 31 летальный исход.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 11 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1409 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».