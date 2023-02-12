В России за сутки проведено 133 тысячи тестов на коронавирус

По данным федерального Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 328,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведено 133 тысячи тестов на коронавирус, говорят специалисты портала «Стоп коронавирус».

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

По данным на 12 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 689 человек. Это на 50,5% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 6 805 человека. Однако это на 17,6% меньше, чем 7 февраля. За минувшие сутки выявлено 12 347 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 31 летальный исход.

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