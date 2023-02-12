Полиция Петербурга изъяла 50 литров алкоголя в барах

Полиция Петербурга провела рейд по ночным барам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ночь с 11 на 12 февраля на территории Центрального района СПб сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие. Сотрудники ведомства выявляли административные правонарушения. В том числе и в направлении оборота алкоголя.

В ходе рейда в отделы полиции доставили 39 человек для административного разбирательства.

Составлено 32 протокола об административном правонарушении по ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах), 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и другие.

Полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной продукции в барах на набережной канала Грибоедова и на улице Рубинштейна. В общей сложности изъяли 50 литров алкогольной продукции.

общество


 

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