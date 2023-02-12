Певица Слава назвала Земфиру* предательницей и лицемеркой

*Земфира признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 10.02.2023.

Певица Слава неоднократно резко высказывалась в адрес своих коллег по творческому цеху, принявших решение уехать из страны или же высказывающих что-либо против власти. В этот раз прилетело Земфире*.

«Бесят. Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзает людей, зарабатывает на их доверии и сваливает. Посмотрите дату, когда Земфира сделала свой большой концерт в России, и заработав сразу свалила. А Собчак, бегущая по границам…» — высказалась Слава.

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