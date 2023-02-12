Предупредить, а не лечить: профилактика гриппа

Грипп в России во всю бушует, но немногие придают этому значение. Ведь «авось пронесет» — наше всё. Часто думаете о том, что само пройдет? Увы, грипп — не тот случай. Рассказываем о том, как можно предупредить болезнь, чтобы не бороться потом с тяжелыми последствиями.

Помните, что важно своевременно проходить вакцинацию, а также минимизировать свое нахождение в местах массового скопления. Если все-таки последнего не избежать, то попросту не забывайте надевать маску.

Помимо этого, нужно избегать тесного контакта с людьми, которые имеют признаки заболевания — кашель, чихание и другое.

Не забывайте и регулярно мыть руки с мылом и промывать полость носа после посещения общественных мест.

Помните также о важности влажной уборки дома и проветривании комнат. Не будет лишним и здоровый образ жизни. Особенно это касается сна, питания и физической активности.

Если вы обнаружили у себя первые симптомы гриппа: высокую температуру, кашель, мышечную боль — сразу обратитесь к врачу.