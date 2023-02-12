Стало известно, сам ли Костомаров дал согласие на ампутацию

В средствах массовой информации распространились новости о том, что фигуристу Роману Костомарову ампутировали части ног. Со слов его первого тренера Лидии Караваевой, в этой ситуации другого выхода не было.

С её слов, в случае Костомарова стоял вопрос либо ампутация, либо жизнь. Именно поэтому он и дал согласие на такое хирургическое вмешательство.

«Иначе бы он умер. У меня свекрови тоже две фаланги ампутировали. Сказали: или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью. Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет», — сказала тренер в разговоре с «Комсомольской правдой».

Костомаров сейчас находится в сознании, однако его состояние нестабильно, добавляет она.

Помимо этого, она обратила внимание, что после информации о начавшемся некрозе конечностей, Костомарова стоило перевести в специализированное медучреждение, а не оставлять в Коммунарке.