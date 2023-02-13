Желтый уровень опасности объявили в Санкт-Петербурге 13 февраля

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 12 февраля до 21 часа 13 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Поясним, что «желтый» означает потенциально опасную погоду.

В связи с этим в ведомстве просят быть предельно осторожными.

Ранее сообщалось, что накануне, 11 февраля, в аэропорту Дели почти на сутки был задержан рейс, который должен был отправиться в Москву.

Причина — лопнувшая шина на переднем шасси, передает Ассоциация туроператоров России.

В результате 270 пассажиров рейса были размещены в гостинице на время ожидания вылета.