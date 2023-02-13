Россиян призывают отказаться от покупки валентинок

Российский экологический оператор призвал использовать в качестве поздравления в День всех влюбленных электронные открытки, а вот от бумажных вариантов — отказаться. Об этом сообщает телеканал 360.

Поясняется, что, если каждый десятый россиянин купит бумажную открытку на 14 февраля, то на следующий день в стране образуется 280 тонн бумажных отходов. При этом не все из них удастся переработать, говорят экологи.

«Если все же хочется подарить бумажную валентинку, то после праздника ее вместе с другой макулатурой следует сдать в переработку. Картон и бумагу можно выбрасывать в контейнер для раздельного сбора отходов», — советуют представители отрасли.

Если вы все-таки принципиально решили подарить бумажную открытку, то выбирайте продукцию с отсутствием металлизированного покрытия, а также избегайте фото-открыток.

общество


 

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