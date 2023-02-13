Крупный холдинг продаст свои активы в Санкт-Петербурге за 2,2 миллиарда рублей

Крупный холдинг Orange group продаст свои активы в Санкт-Петербурге за 2,2 миллиарда рублей. Компания уже выставила на продажу некоторые свои объекты недвижимости. В их числе ТЦ Zebra и дом на улице Марата, 6.

Так, что касается торгового центра, то его предлагается приобрести за 950 миллионов рублей. Что касается статуса объектов, то в самой компании настаивают на различных.

«Косыгина, 30 (торговый центр — прим.Ред.) является объектом в нашей собственности, а Марата, 6, — это объект, находящийся в нашем управлении от давнего партнёра», — прокомментировала «ДП» директор Orange Estate Management Лилия Богатырёва.

Также она добавила, что выход большого количества объектов связан с тем, что компания решила двигаться в сторону увеличения валютного портфеля активов, пишет «Деловой Петербург».

Ранее сообщалось, что финский концерн EKE продает свой последний проект в России. Речь идет о недостроенном офисно-гостиничном комплексе San Gally Park в центре Санкт-Петербурга