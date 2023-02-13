Петербург захватил обширный циклон. Колесов рассказал, когда в город придут морозы

Санкт-Петербург находится в южной части обширного циклона с центром над югом Баренцева моря, который охватил всю северную часть ЕТР и Скандинавию. Такие данные привел главный синоптик города Александр Колесов.

Если в течение дня погода была с сильными северо-западными ветрами до 10-15 м/с, то уже завтра днем, 14 февраля, они ослабеют и в дальнейшем будет тихо. Однако будет увеличиваться атмосферное давление, и в дальнейшем погоду будет определять антициклон. Осадков в Санкт-Петербурге большую часть недели практически не будет.

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