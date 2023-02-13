Вплоть до слепоты. Терапевт Шубин рассказал, чем опасна корь

В этом году в Петербурге выявили первый случай заражения корью. Это заболевание является одним из самых заразных в мире.

Как рассказал терапевт Сергей Шубин в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург«, от этого заболевания каждый год слепнут около 60 тысяч человек. Более того, умирают от кори 120-130 тысяч человек. Он также добавил, что каждый первый из тысячи заболевает тяжелыми воспалениями мозговых оболочек», – поделился врач.

Не стоит забывать и про то, что корь передается воздушно-капельным путем.

«Считается, если взрослый не помнит, была ли ему сделала прививка и у него нет паспорта, то он не вакцинирован», – рассказал терапевт.

Врач также порекомендовал вакцинироваться, потому что прививка довольно хорошо защищает от заболевания. По крайней мере, имея прививку, у вас больше вероятность переболеть только в легкой форме.

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