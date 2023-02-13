Черенком лопаты за замечание: Росгвардия задержала мужчину, побившего соседей

В Кировском районе Петербурга наряд Росгвардии задержал хулигана, нанесшего побои соседям из-за сделанного замечания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что 12 февраля в парадной дома на улице Солдата Корзуна задержали нетрезвого гражданина. Он черенком от лопаты нанес телесные повреждения проживающей по соседству семейной паре. Мужчина пришел к себе домой, но супруга не стала его пускать, заперев дверь.

Мужчину это вывело из себя, он стал кричать и нецензурно выражаться. Параллельно он стал бить по двери квартиры. Соседей стал напрягать шум, поэтому они сделали ему замечание. Он отреагировал на это неадекватно и черенком от лопаты нанес телесные повреждения 68-летнему соседу, а также его 60-летней супруге.

Другие жильцы дома, увидев драку, сразу же обратились в правоохранительные органы. На место незамедлительно прибыл наряд Росгвардии и задержал нападавшего на месте происшествия. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции.