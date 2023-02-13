С любовью и ради любви: какие подарки можно сделать на 14 февраля

Самый романтичный праздник уже совсем скоро, до 14 февраля остались считанные дни. Думали ли вы, как порадовать свою вторую половину? Если еще нет, то делимся с вами вариантами подарков.
Если ваша пассия натура творческая, то почему бы не подарить картину для раскрашивания по номерам, скетчбук, мозаику или наборы для вышивки? Можно быть и чуть оригинальнее: купить все необходимое для кастома вещей. Оформить свитшот, футболку или, например, шоппер можно даже вместе. К слову, можно и попробовать новый вид досуга для себя — сходить вместе на какой-нибудь мастер-класс.
Какие еще подарки можно сделать своей второй половине, вы можете прочесть в нашем дзен-канале.