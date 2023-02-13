Стало известно, что появится на месте телецентра на Чапыгина

В рамках реконструкции телецентра на улице Чапыгина планируется реализовать довольно серьезный и интересный проект. Здесь появится новое офисное здание с ледовой ареной. Об этом сообщает NWpress.

«Проект Комитета по охране памятников уже опубликован, но пока остается неизвестным, станет ли он окончательным — или это все еще промежуточный вариант. Остается под вопросом и то, что же будет со всеми телевизионными помещениями», — пишет издание.

Как уточняет «Петербургский Вестник», когда-то в телецентре находилась телевизионная студия «Пятого канала», еще ранее — студия Ленинградского телевидения. В телецентре даже проводились экскурсии для всех желающих. Однако с учетом предлагаемого проекта теперь под вопросом, сохранится ли эта страница в истории медиа города.

Телецентр открыл свои двери в ноябре 1961 года. Еще тогда он был одним из самых оснащенных не только в России, но и в Европе.