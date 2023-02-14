Исторический дом на улице Ленина стал региональным памятником

Доходный дом купца второй гильдии Федора Рыбина на улице Ленина, 19 получил статус памятника регионального значения.

Петербург обзавелся новым архитектурным памятником. Как сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), такой высокий статус получила постройка на улице Ленина, 19.

Речь идет о доходном доме купца второй гильдии Федора Рыбина, который был построен в 1909-1910 годах по проекту архитектора Павла Светлицкого. Фасад дома выполнен в стиле неоклассицизма: греческие орнаменты, розетки, гирлянды и амфоры напоминают об античном искусстве. В первой половине ХХ века в доме проживали революционер-народоволец Николай Русанов, а потом — живописец-реалист Иван Шультце.

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