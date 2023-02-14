Исторический дом на улице Ленина стал региональным памятником

Доходный дом купца второй гильдии Федора Рыбина на улице Ленина, 19 получил статус памятника регионального значения.

Петербург обзавелся новым архитектурным памятником. Как сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), такой высокий статус получила постройка на улице Ленина, 19.

Речь идет о доходном доме купца второй гильдии Федора Рыбина, который был построен в 1909-1910 годах по проекту архитектора Павла Светлицкого. Фасад дома выполнен в стиле неоклассицизма: греческие орнаменты, розетки, гирлянды и амфоры напоминают об античном искусстве. В первой половине ХХ века в доме проживали революционер-народоволец Николай Русанов, а потом — живописец-реалист Иван Шультце.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что причиной пожара с погибшей в дореволюционном особняке Генриха Витгенштейна мог стать поджог.

историческое здание новости СПб памятник архитектуры


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургских автолюбителей будут поджидать 80 новых паркоматов в ...
Исторический дом на улице Ленина стал региональным памятником
Госдума пожалуется миру на военно-биологическую деятельность США
Разыскиваемого мобилизованного гранатометчика задержали на Хасанской улице
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов при разборе завалов в Турции
«Ласточка» унесла жизнь петербурженки на станции Шувалово
Петербуржец получил удар электрошокером из-за ссоры с пассажирами автобуса
Петербург планирует защититься от ЧС за 345 млн рублей